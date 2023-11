Orlando: «Andate a vedere la mostra di Artemisia e pensate a Giulia». Granaiola di commenti critici e il post scompare

Stavolta, Orlando è finita nella bufera social per un altro post, in cui invita i suoi contatti ad andare a vedere la mostra la mostra “Artemisia Gentileschi, coraggio e passione”, promossa e organizzata da Arthemisia con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova e Regione Liguria, aperta qualche giorno fa proprio a Palazzo Ducale. Un’esposizione curata da Costantino D’Orazio in cui Orlando si è occupata della sesta di undici sezioni, quella dedicata al Caravaggismo a Genova. La consulente del Sindaco, quindi, è co-curatrice, anche se di una sola stanza d’esposizione tra tutte. Orlando ha vigorosamente invitato i suoi contatti ad andare a vedere la mostra “pensando a Giulia”, la ventiduenne barbaramente assassinata nei giorni scorsi, di cui ieri e stato trovato il cadavere mentre oggi è stato arrestato in Germania l’ex fidanzato, indagato per il suo l’omicidio.

Nella mostra si racconta anche della violenza sessuale subita da Artemisia a 17 anni da parte di Agostino Tassi, un amico e collega del padre.

Orlando ha fatto un minestrone di diritti delle donne violati (quello di non essere abusate raccontato dall’esposizione al Ducale e quello di non essere ammazzate come è successo alla povera Giulia) e ne ha fatto un post indirizzato a invitare a visitare la mostra nel nome della recente vittima di femminicidio. A tanti questo non è piaciuto, tanto che nei commenti non hanno tardato a piovere le critiche.