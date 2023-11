Insetti che divorano il grano tra gli scaffali di supermercato a San Martino: disinfestazione e richiamo dei prodotti

Scattato l’allarme nazionale per alcuni prodotti di pasta trafilata al bronzo di marca Barilla. Parte la verifica di tutta la produzione e dei luoghi di preparazione e confezionamento

La criticità si è verificata nel Basko di via Lagustena, dove la Asl ha individuato un’infestazione, partita dalle confezioni di pasta e ha chiuso fino alla disinfestazione, già avvenuta. Il punto vendita chiuso giovedì ha riaperto già venerdì. Intanto la catena ha ritirato tutti i prodotti della stessa marca da tutti i punti vendita e ha esposto cartelli per il richiamo spiegando ai clienti che le confezioni possono essere riportate per il rimborso

Il supermercato, chiuso giovedì, ha riaperto già venerdì e sugli scaffali sono comparsi i cartelli che invitano i consumatori a riportare al punto vendita i prodotti eventualmente acquistati.

Si tratta di alcuni prodotti di marca “Barilla”, pasta trafilata al bronzo: penne, spaghetti e spaghettoni. Proprio da quelle confezioni sarebbe partita l’infestazione ed è ragionevole pensare che non siano solo i pacchi finiti in quello specifico supermercato ad essere infestati.

Per questo, è stata coinvolta la Regione Liguria per dare il via a un allerta nazionale che porterà alla verifica di tutti i prodotti e dei siti di produzione per individuare le cause dell’infestazione ed eliminare tutto il prodotto contaminato.

