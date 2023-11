Orlando una e trina: libro su quadro (in vendita) di galleria privata, presentazione istituzionale col Sindaco nella galleria di Londra e articolo-presentazione sul Secolo

La consulente di Marco Bucci è “one man (pardon, woman) band” dell’intera storia. Al centro: il quadro della galleria privata, “Giuditta e Oloferne” di Giulio Cesare Procaccini, in vendita per un milione e mezzo di euro. La storica dell’arte ci ha scritto un libro, per i tipi della stessa galleria privata che possiede il dipinto. Venerdì il Sindaco in persona, con tutta la delegazione genovese, sarà presente a Londra per la «presentazione istituzionale» di quadro e libro. Non abbiamo dovuto fare operazioni di “spionaggio giornalistico” per scoprirlo. Sta tutto nero su bianco sul Secolo XIX di oggi. Chi ha scritto l’articolo? La stessa Orlando, naturalmente

Una consulente per tutte le stagioni, quelle delle grandi mostre come quella della manifestazione Genova Jeans: la caleidoscopica critica dell’arte, in questa operazione londinese è autrice del libro per la galleria-editore “Moretti Fine Art”, al 13 di Duke Street. È una professionista e giustamente esercita la sua professione come meglio crede, realizzando i progetti che ritiene opportuni parallelamente alla consulenza per Marco Bucci. Non c’è alcunché di insolito né di inopportuno.

Qualche problema di opportunità potrebbe porlo, invece, la presenza della delegazione istituzionale ufficiale del Comune all’evento di venerdì prossimo, organizzato legittimamente nella propria sede dalla galleria londinese proprietaria del Procaccini nell’ambito della promozione della propria attività commerciale privata. Lì, durante la «presentazione istituzionale» (citiamo testualmente dall’articolo di Orlando), non solo verrà mostrato il quadro oggetto di iniziativa imprenditoriale privata di vendita dell’azienda specializzata, ma verrà anche presentato il libro della stessa Anna Orlando, contemporaneamente autore del libro per la galleria Moretti Fine Art, membro del tavolo per la Cultura del Comune di Genova e consulente di Bucci, il quale si presenterà con tutta la delegazione del Comune di Genova all’evento privato in cui la sua consulente presenterà quadro e libro, entrambi frutto di iniziativa privata.

Ai ruoli di consulente della Pubblica Amministrazione e di storica dell’arte privata che si intrecciano in questa inconsueta «presentazione istituzionale», Orlando aggiunge quello di giornalista (ha sempre continuato a scrivere per il quotidiano nonostante l’incarico di consulenza e il ruolo in Comune). S’è data da sola l’esclusiva sull’evento ottenendo ampio spazio sulle pagine della Cultura del Decimonono, in cui l’articolo promuove il quadro, l’attività della galleria privata londinese, il libro della stessa consulente di Bucci e la presenza del Sindaco di Genova alla presentazione londinese dell’una e dell’altro.

Attendiamo ora di capire se scriverà un altro articolo per raccontare dell’ottima riuscita della manifestazione. Non ci negherà, siamo certi, uno dei suoi post autocelebrativi pieni di emoticon e bandierine di Genova.

