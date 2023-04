Gruppo “Basta Crediti Incagliati”, da venerdì presidio fisso in piazza De Ferrari

La stoccata: «Momento di incontro e confronto aperto anche ad associazioni di categoria e sindacati che purtroppo, fino ad ora, brillano per la loro assenza»

«A seguito della riunione del Coordinamento di #BastaCreditiIncagliatiGenova di giovedì 20 aprile e sopratutto a seguito di una analisi attenta degli ultimi decreti emanati, che di fatto nulla risolvono relativamente al blocco dei crediti incagliati, ci vediamo costretti a proseguire nella nostra azione di richiesta di aiuto, ascolto e collaborazione – spiegano al gruppo -. Da domani pomeriggio, venerdì 28 aprile 2023, fino a lunedì 1 maggio 2023, saremo presenti con un presidio fisso in piazza De Ferrari.

A differenza delle nostre prime due manifestazioni, questa iniziativa non sarà’ “rumorosa” e non avrà impatto sulla viabilità genovese, ma avrà lo scopo di coinvolgere, informare e sensibilizzare i cittadini , troppo spesso disinformati di quale sia la nostra reale ed effettiva situazione e, soprattutto, quali le cause e le dinamiche che ne sono realmente alla origine».

L’idea è quella di creare un’occasione di «incontro ed un confronto con i nostri concittadini per poter condividere con loro la nostra storia e le preoccupazioni per il nostro futuro . Ovviamente l’incontro ed il “confronto” è aperto ed esteso, come sempre, ai nostri rappresentati territoriali, al nostro Sindaco ed al nostro Presidente della Regione oltre ovviamente alle associazioni di categoria e sindacati che purtroppo, fino ad ora, brillano per la loro assenza».

