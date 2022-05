La Lega torna a prenotare il circolo Cap per un convegno. Il Calp: «Ci saremo anche noi»

Nel 2017 il circolo, che aveva in prima battuta accettato di ospitare un convegno del Carroccio, dopo una valanga di critiche fece appello al partito perché cambiasse sede e l’iniziativa, per timori legato all’ordine pubblico, si tenne allo Starhotel. Ora la Lega ha previsto un altro convegno per questa sera e i portuali fanno sapere che si presenteranno anche loro

Stasera, alle 20:30, l’appuntamento della Lega sui temi del lavoro a cui parteciperanno i parlamentari leghisti Alberto Bagnai e Claudio Borghi e Alberto Bagnai e il segretario della Lega ligure Edoardo Rixi.

«Comprendiamo bene come una struttura importante storica accogliente debba a volte accettare compromessi, un circolo che è giustamente diventato la casa di tantissimi, anche molto diversi tra loro – scrive il Calp sulla sua pagina Facebook -, ma dover ospitare chi da anni ha rapporti con il peggior fascismo, chi fomenta odio, chi ha voluto e preteso i decreti sicurezza, chi è coinvolto come tanti altri partiti nelle spartizioni e ruberie ,questo voler tenere un appuntamento politico al Cap ci sembra ancora una volta una provocazione un voler ripulirsi un tentativo maldestro di imporsi… Volete discutere di lavoro di diritti..ok discutiamone alle 20:30 al Cap in via Albertazzi. Ci saremo anche noi».

Mi piace: Mi piace Caricamento...