Inceneritori e termovalorizzatori, il portavoce dei Verdi Spanò, lettera aperta a Toti e Bucci

Lo storico esponente del partito ambientalista, già consigliere provinciale, candidato oggi in consiglio comunale e nel Municipio Medio Ponente, ricorda al presidente della Regione le sue dichiarazioni risalenti al 2015 sul tema

Toti: «Mai più inceneritori inLiguria». Ho rispolverato un articolo del 11 agosto del 2015 pubblicato su GenovaQuotidiana dove il presidente Giovanni Toti ebbe a dichiarare “Mai più inceneritori in Liguria” mi sorge spontanea una domanda, sono passati sette anni e oggi ci fa sapere: “Voglio un termovalorizzatore in Liguria, non possiamo mettere indietro le lancette della storia”. Presidente ha forse cambiato parere oppure per Lei termovalorizzatore e inceneritore sono due impianti ben distinti? Sappia egregio Presidente l’unica differenza tra i due impianti è quella che con il primo si può produrre energia, mentre il secondo incenerisce solamente i rifiuti. Le chiedo perché ci si debba ostinare a voler inquinare, quando si ha la possibilità di utilizzare impianti di trattamento meccanico biologico, come quello di Scarpino che doveva e sottolineo doveva essere ultimato entro la primavera del 2022, mentre ad oggi non è ancora entrato in funzione, oppure un impianto per ricavare idrogeno dai rifiuti ? Sono del parere che l’economia e l’ecologia dovrebbero camminare di pari passo, mentre l’ecologia, in nome e per conto del profitto, viene sempre accantonata. Visto che siamo in campagna elettorale e la lista Toti appoggia con forza il candidato Sindaco Bucci, auspico che gli elettori sappiano soppesare i pareri contrastanti e la mancanza di coerenza del presidente Toti. Stando alle ultime notizie il Presidente Toti, gode di ottima compagnia, poiché anche il sindaco Marco Bucci si esprime a favore di un termovalorizzatore, magari, tanto per cambiare, da impiantare nella zona di Cornigliano/Sestri, zone che vengono considerate la pattumiera della città.

Angelo Spanò

co-portavoce metropolitano di Europa Verde – Verdi

