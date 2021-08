Genova Jeans, un’altra gaffe: finisce il countdown ma il sito non è ancora online

Doveva essere pronto poco dopo la mezzanotte di ieri. Ma alle 11:59 di oggi non è ancora online. Dopo la traduzione maccheronica dall’inglese, le polemiche per la faraonica spesa pubblica e la ricerca di ciceroni non pagati, il sito sfora il conto alla rovescia visibile fino a ieri a mezzanotte e ora si legge «stiamo terminando gli ultimi sviluppi». A 10 giorni dall’evento

Genova Jeans, una gaffe dietro l’altra. Il sito non parte a 10 giorni dalla manifestazione che punta a diventare internazionale, ma non è stata promossa in Europa e nel mondo (e nemmeno in Italia, a dir la verità), la pagina Facebook pubblica traduzioni in inglese esilaranti e post dal sapore promozionale delle due sole grandi aziende che parteciperanno: un produttore di tessuti (Candiani) e un produttore di jeans (Diesel, fornito dallo stesso Candiani).



Gli eventi previsti nel centro storico sono di caratura assai ridotta, non certo capaci di richiamare turismo: una marching band (idea turisticamente vecchia e superata), qualche complessino locale (sono lo Gnu Quartet ha una notorietà che supera i confini cittadini) e scuole di danze locali. Ma tanto, senza promozione, difficilmente i turisti arriveranno per partecipare alle iniziative. Se il mondo non sa in anticipo cosa succede, certo non può preventivare e prenotare. Ma il sito alle 11:59 di oggi è ancora offline. Comunque è già tardi. Di qualche mese già tardi.

