Mostra sul Barocco annullata, la National Gallery: «Incertezze sulle spedizioni e limitazioni di pubblico»

L’importante museo di Washington spiega per quale motivo l’esposizione è stata annullata come anticipato da GenovaQuotidiana e cancella ogni dubbio su eventuali responsabilità del Comune di Genova: il problema dichiarato è la pandemia

«A causa di molteplici fattori legati all’aggravarsi della crisi COVID-19, la National Gallery of Art deve annullare la mostra, prevista per il 26 settembre 2021–9 gennaio 2022. Siamo profondamente dispiaciuti dal fatto che la mostra non verrà mostrata in Washington» si legge sul sito internet.

«La pandemia ha creato una serie di complicazioni e un livello di incertezza che comprometterebbe la nostra capacità di presentare questa mostra tanto attesa in un modo che soddisfi le aspettative del nostro pubblico e racconti adeguatamente la storia di questo importante luogo e periodo storico – si legge ancora -. Appena poche settimane prima dell’apertura prevista della mostra, ci siamo trovati di fronte a molteplici problematiche indotte dalla pandemia. Tra le altre, incertezze sulle restrizioni alle spedizioni internazionali, la possibilità di limitazioni del pubblico se la pandemia continua a intensificarsi e preoccupazioni per la salute e la sicurezza del nostro personale che gestisce un’installazione intensa in spazi ristretti».

Sotto: il nostro articolo di ieri.

