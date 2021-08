Donna presa a pugni e rapinata in strada, l’autista di un bus le apre le porte per metterla in salvo

L’aggressione è stata notata dall’autista e da una passeggera del mezzo. Le volanti della Polizia di Stato sono arrivate subito e i poliziotti hanno arrestato il malvivente

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27enne nigeriano per tentata rapina.

Ieri sera le volanti dell’U.P.G. sono intervenute a Cornigliano poiché l’autista e una passeggera di un autobus in transito avevano assistito ad un’aggressione e avevano ancora sott’occhio il malvivente.

L’uomo, col volto coperto dalla felpa, è stato visto mentre strattonava una ragazza, la afferrava per i capelli e la colpiva violentemente con pugni al volto nel tentativo di appropriarsi della sua borsa.

Il conducente del bus ha arrestato subito la corsa aprendo le porte per permettere alla vittima di rifugiarsi all’interno, lasciando l’inseguitore sul marciapiede.

Agli agenti è stato subito indicato il 27enne, che si stava allontanando in direzione Largo Jursé ed è stato prontamente fermato e condotto in Questura.

La giovane è stata refertata a Villa Scassi con 10 giorni di prognosi per i traumi subiti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...