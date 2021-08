Genova Jeans, ecco il programma ufficiale. Il ministro Cingolani non ancora confermato

Ecco il programma di quello che il Comune intende come “evento internazionale” pubblicato sul sito del Comune Visitgenova. Al di là dell’esposizione di arte contemporanea donate al Comune, ci sono molti eventi che coinvolgono quasi esclusivamente i soggetti del comitato promotore e le due grosse aziende partecipanti: Candiani (produttore di tessuto) e Diesel (marchio di jeans). Poi tanti show room di aziende commerciali. Inseriti nel programma le esposizioni del Museo Diocesano e del Museo del Risorgimento. È previsto qualche spettacolino di complessi locali o esibizione di scuole di ballo, anche quelle locali, in centro storico. Accanto al nome del ministro della transizione ecologica Cingolani la sigla “tbc” scritta piccola. Significa: to be confirmed (cioè ancora da confermare)

A soli 18 giorni dall’evento i biglietti non sono ancora in vendita sul sito segnalato.

A soli 18 giorni dall’evento non ancora online il sito ufficiale. bilancio alla voce “website e digital platform” il preventivo di spesa è di qualche spicciolo in meno di 120 mila euro. Vero che il sito lo farà gratuitamente Liguria Digitale. Quello che assorbe l’intera spesa è un “video manifesto per piattaforma digitale” che sarà realizzato da Pulse Italia, un’azienda di Bolzano che si occupa anche di «settori quali logistica, industria e intrattenimento», si legge sul suo sito, ma ha il suo core business in casse digitalizzate e pos per negozi e pubblici esercizi.

Chi si occupa di turismo ed eventi sa perfettamente che tutto deve essere comunicato almeno sei mesi prima, un anno se si vuole andare nei cataloghi di incomin.

Per le mostre bisogna segnalare della curatela che è quello che garantisce la validità del progetto culturale. Putroppo, in questo caso, non è segnalata.

Tra le presentazioni, oltre al libro di Michele Mozzati (quello della coppia Gino & Michele), viene presentato il libro di una dei promotori dell’evento, la professoressa Marzia Cataldi Gallo.

GlI “ospiti” degli eventi, oltre ai politici di riferimento, al presidente di Ice (istituto pubblico nazionale per l’internazionalizzazione che ha stanziato un corposo contributo) e al presidente dell’associazione promotrice Manuela Arata fanno quasi sempre riferimento alle due grosse aziende partecipanti Diesel e Candiani) e ad Eco Age (l’azienda a cui è stata affidata la promozione e che già fa la promozione per Diesel e Candiani). Pochissimi i nomi internazionali.

Per gli spettacoli nel centro storico, l’ottimo Gnu Quartet è l’unico gruppo con notorietà superiore a quella di quartiere o, al massimo, cittadina.

