Sanità alle prese col Covid, 506 assunzioni temporanee, comprese quelle di 11 pensionati

Il bilancio delle assunzioni straordinarie per andare a compensare la carenza di diverse figure professionali (non solo medici e infermieri). 40 i più recenti ingressi. Diversi i contratti applicati, tra cui incarichi individuali a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di somministrazione di lavoro (interinale)

Il totale è di 596 unità, di cui 210 medici e 179 infermieri ma anche operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e altre figure indispensabili per complessive 207 unità per coprire il crescente fabbisogno. Fra gli assunti, anche 70 specializzandi e 11 tra medici e infermieri in pensione e rientrati in servizio.

“Anche questa settimana abbiamo proceduto a nuove assunzioni – spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – che andranno avanti per tutta la durata dell’emergenza. Inoltre oggi grazie alla Protezione civile sono arrivati in Liguria ulteriori 17 infermieri in supporto al nostro personale sanitario. Saranno le singole Asl a valutare le destinazioni più opportune, anche in relazione alle Rsa”.

In particolare, delle 596 assunzioni complessive, 51 sono destinate alla Asl1 (di cui 11 medici e 17 infermieri), 104 alla Asl2 (tra cui 16 medici e 31 infermieri), 101 alla Asl3 (tra cui 81 medici e 7 infermieri), 23 alla Asl4 (tra cui 2 medico e 7 infermieri), 41 alla Asl5 (tra cui 13 medici e 21 infermieri), 31 all’ospedale Galliera (fra cui 3 medici e 13 infermieri), 31 all’Istituto Gaslini (fra cui 5 medici e 19 infermieri), 171 all’Ospedale Policlinico San Martino (fra cui 66 medici e 58 infermieri), 30 all’Evangelico di Voltri (4 medici e 6 infermieri). Tredici assunzioni anche in Alisa.

