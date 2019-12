12 mesi di GenovaQuotidiana, gli articoli più letti, dal video del crollo del Ponte all’uccisione del cinghiale gentile

In testa alle visualizzazioni c’è, com’era facile prevedere, l’articolo con il video del crollo del Ponte Morandi, tenuto secretato dalla procura fino al 1º luglio scorso.

Per il resto, nella cima della classifica di ogni mese delle letture del nostro quotidiano online non sempre c’è quello che ci si aspetterebbe. Non gli allerta meteo, non la maggior parte dei fatti di cronaca nera, salvo la morte di un ragazzo per incidente stradale e il pestaggio dell’ubriaco che ha ucciso un uomo travolgendolo con l’auto. Autostrade,a parte il crollo, è protagonista (non in positivo, s’intende) una sola volta, a maggio, quando si è rotto un giunto del torrente Veilino. Molti sono i post di servizio che hanno ricevuto moltissime visualizzazioni: il down della rete Vodafone e l’appello di Snam Rete Gas ai genovesi a chiudere immediatamente il riscaldamento a causa di un guasto alla rete di trasporto nazionale. A testimonianza che una delle nostre vocazioni più forti è quella al servizio per i lettori.

C’è il caso paradossale dei cinque commercianti di via Galata che hanno depositato in Municipio contro i bambini che giocano nella zona e ci sono quelli del cinghiale ubbidiente ucciso dalle guardie regionali. Non mancano l’incidente con l’esplosione di una cisterna avvenuto in autostrada all’altezza del casello Bolzaneto, la rissa tra ragazzini alla Fiumara, lo stesso posto dove un cane ha morsicato una bambina, e l’estate caciarona delle spiagge del ponente e la cattura di un latitante da parte della polizia.

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...