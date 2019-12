Sulle tracce della Befana lungo i sentieri del Beigua

Domenica 5 gennaio inizia l’anno escursionistico a Sassello con una tradizionale uscita che segna la fine del periodo festivo: attraverso le meravigliose faggete del Beigua, la Guida del Parco condurrà a cercare gli indizi del passaggio della Befana!

E a fine giornata ci sarà spazio per un’altra scoperta davvero deliziosa: faremo visita all’allevamento di capre Cascina Giacobbe, che trasforma il proprio latte in formaggi e yogurt “Gustosi per Natura”.

L’escursione, adatta a camminatori abituali, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco o facoltativo a pagamento, presso il Rifugio di Pratorotondo.

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, fino ad esaurimento dei posti disponibili (Guide Coop. Dafne – tel. 393.9896251); costo € 10,00 a persona.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...