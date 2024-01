Vigili del fuoco, in pensione anche l’aerosoccorritore Bruno-“John”

Assunto nei Vvf nel 1985, nel 1996 aveva affrontato un corso specifico ed era entrato in forze nel Reparto Volo

Un altro pensionamento a fine 2023, un altro affettuoso saluto del Comando sulla pagina Facebook genovese del Corpo.

«Bruno Guida non è una persona neutra – scrive il Comando -. Innanzi tutto Bruno è meglio conosciuto come John, che uno potrebbe pensare che sia un soprannome evocato dallo stile di un’icona come John Wayne, John MacClaine (il personaggio interpretato da Bruce Willis in Die Hard). In realtà John perché Bruno, per evitare di mettere in memoria i nomi degli altri, con “John” chiamava tutti. Bruno “John” entra nel 1985 come permanente e svolge la sua carriera come tanti, ma con un cipiglio e una determinazione da non sfigurare con i due John sopra citati. Nel 1996 la svolta. Bruno fa il corso da aerosoccorritore e a questa attività si dedica con una intensità tale da convincerlo a abbandonare il ruolo del vigile del fuoco generico per abbracciare quello dell’aerosoccorritore come ruolo e, di conseguenza, curarsi esclusivamente dell’attività presso il Reparto Volo. In questo periodo affronta il lavoro e le traversie della vita con la consueta energia e con la generosità che lo contraddistingue.

Da oggi, primo giorno da pensionato, Bruno potrà dedicarsi completamente ai suoi affetti, e, noi perdiamo qualcosa (molto), ma la sua famiglia e lui stesso, guadagneranno molto di più. Ciao John».

