Cani scappano da un giardino per i botti e aggrediscono un altro cane e il suo padrone in via Vezzani

È successo ieri sera poco prima delle 23:00. È intervenuta la Polizia di Stato che è riuscita a mettere in sicurezza gli animali. L’uomo che ha difeso il suo animale da compagnia è stato trasportato all’ospedale, ma e sue ferite non sono gravi

Due cani, un rottweiler e un meticcio simile a un maremmano, sono riusciti a fuggire dal giardino di casa e hanno cominciato a vagare per la zona. In via Vezzani hanno aggredito un cane che si trovava col suo padrone. L’uomo è intervenuto per salvare il suo animale ed è stato morsicato alle braccia.

Sul posto è arrivata la Polizia di Stato che è riuscita a confinare i due animali in modo che non potessero sfuggire per tornare a vagare liberi. In ausilio sono arrivati anche due equipaggi della Polizia locale. Grazie all’intervento del Soccorso Animali sono stati riportati nel giardino.

Nel frattempo è stato contattato il proprietario che ha spiegato che era fuori Genova e di aver affidato gli animali a un’altra persona perché gli desse da mangiare. Probabilmente spaventati dai botti di capodanno, i due cani erano riusciti a fuggire e, sempre frastornati dagli scoppi, avevano cominciato a vagare.

Al proprietario sono stati prescritti alcuni lavori da effettuare d’urgenza per impedire che i due animali scappino di nuovo.

Intanto il ferito è stato soccorso dal 118 in codice giallo per dinamica e trasportato in codice verde dall’ambulanza della Croce Azzurra di Fegino al pronto soccorso dell’ospedale Evangelico di Voltri. Per fortuna le sue condizioni erano meno gravi del previsto.

In copertina: foto di repertorio

