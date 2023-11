Barelle in terra al Galliera, Cgil Fp: «Manca cabina di regia per i pronto soccorso. Inoltre manca personale al 118 e alla medicina territoriale»

Il segretario Infantino: «Rispetto al pronto soccorso del Galliera, carenza di personale e mancanza di spazi idonei sono tra le principali criticità alle quali si aggiunge la mancanza di posti letto nei reparti, con il risultato che i pazienti vengono lì “posteggiati” in attesa di ricovero»

Rispetto alla denuncia di Linea Condivisa su quanto accaduto la scorsa notte al pronto soccorso del Galliera con pazienti collocati su lettini da campo, la Funzione Pubblica Cgil sottolinea la mancanza di coordinamento da parte dell’Assessorato alla Salute della Regione Liguria rispetto all’attività del 118: “Abbiamo più volte chiesto alla Regione di attuare una cabina di regia sull’attività del 118 – dichiara Luca Infantino Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Genova – se ci fosse stato maggior coordinamento si sarebbero potute trovare altre soluzioni in altri ospedali”. La carenza di una cabina di regia si somma drammaticamente alla mancanza di personale al 118 e al Numero Unico delle Emergenze (centro di raccolta e smistamento delle chiamate) e a quella della medicina territoriale “Per la maggior parte dei casi, situazioni di questo genere si verificano nel fine settimana quando la medicina dal territorio è assente” aggiunge Infantino.

“Domani in Consiglio regionale ci sarà la discussione sul Piano socio sanitario regionale che, tra le altre cose, dovrebbe trovare soluzioni per la medicina territoriale, per le quali però non sono state indicate risorse, così come per altri temi altrettanto fondamentali per la salute dei cittadini e per l’attività degli operatori – conclude Infantino – Scene come quelle denunciate oggi non sono degne del nostro sistema sanitario, mancano di rispetto ai pazienti che sono lesi anche nella loro dignità e al personale sanitario che non può continuare ad essere il capro espiatorio di un sistema che sta implodendo”

Mi piace: Mi piace Caricamento...