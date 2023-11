Assalto ai pronto soccorso: ambulanze ferme da ore e pazienti trasportati anche al punto di primo soccorso di Sestri

La situazione: quasi 350 persone in visita contemporaneamente di cui una quarantina in codice rosso. Al Galliera un’ambulanza della Croce Verde Genovese ferma dalle 9:10

Un’ambulanza della sede della Croce Bianca Genovese è rimasta ferma dalle 11:10 a circa le 12:00. Lo stesso mezzo è arrivato al San Martino con un altro soccorso alle 12:30 e alle 14:10 era ancora lì. Un’ambulanza, sempre della Croce Bianca Genovese ma della sede di Carignano, è arrivata al Galliera alle 11:55 e ci è dovuta rimanere per circa un’ora.

“Sono in stretto contatto con i vertici dell’ospedale Galliera come con i vertici degli altri ospedali dell’area metropolitana genovese”. L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola commenta così quanto avvenuto al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera con un sovraffollamento imprevisto che ha generato disagi.

“La crescita di forme infettive sia respiratorie che gastroenteriche – aggiunge Angelo Gratarola – sta creando soprattutto all’inizio della settimana un iperafflusso ai pronto soccorso dell’area metropolitana genovese. Per ovviare a questo fenomeno nelle prossime ore si riunirà ufficialmente per la prima volta il Gome-Gruppo Operativo Metropolitano per l’Emergenza, tavolo appena deliberato dalla Giunta regionale che ha lo scopo di trovare rapide soluzioni operative negli ospedali del territorio della Asl 3 e della Asl 4 soprattutto in occasione di eventi critici”.

La situazione alle 13:40

L’unica vera emergenza sul sito che indica la quantità di persone in attesa sembra essere all’evangelico di Voltri. Gli altri pronto soccorso sono segnati come “lievemente affollati”, ma le foto scattate in tempo reale, contemporaneamente, davanti al Galliera e al San Martino raccontano un’altra storia. Sono molte le ambulanze in attesa di recuperare le barelle.

San Martino: 118 persone tra quelle in cura e quelle in attesa, 21 sono in codice rosso

Villa Scassi-Asl3: 103 persone tra quelle in cura e quelle in attesa, 5 sono in codice rosso

Galliera: 79 persone tra quelle in cura e quelle in attesa, 9 sono in codice rosso

Evangelico-Voltri: 42 persone tra quelle in cura e quelle in attesa, 4 sono in codice rosso

