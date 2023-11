Un cartello a San Nicola indica interventi sulle alberature, su social e chat parte il tamtam per il presidio

Il cartello stradale indica il divieto di sosta dalle 7:30 di domani, lunedì 13 novembre. Sul gruppo Facebook “Genova Contro il degrado” un cittadino lancia l’allarme e molti rispondono. Intanto il Circolo Nuova Ecologia e Italia Nostra danno appuntamento alle 8:00 all’altezza di Villa Piaggio

A postare le foto sulla pagina di Genova Contro il Degrado (che vedete qui, in copertina) è Alessandro Ardy

Molti cittadini, nei commenti, si dicono preoccupati e alcuni parlano apertamente di presidio da organizzare per domattina, al fine di impedire l’eventuale taglio degli alberi.

Per quanto riguarda il pino di Spianata Castelletto, abbiamo chiesto informazioni al presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù. Dopo aver sentito Aster, ha spiegato che non era possibile salvare l’albero con tiranti perché, gli hanno detto i tecnici, anche le radici erano compromesse. L’abbattimento era già programmato, ma nelle giornate di vento forte il taglio era stato anticipato per evitare che si schiantasse al suolo. Al posto del pino bicentenario sarà piantato un albero della stessa specie, ovviamente molto più piccolo.

Questo non basta a placare le polemiche sui social e nelle chat degli ambientalisti.

«Continuano a tagliare alberi e a non ripiantarli o a ripiantarli piccolini, come se i nostri polmoni si possano restringere per fare risparmiare soldi a Bucci e compagnia cantante – spiegano il Circolo Nuova Ecologia e Italia Nostra in un messaggio che gira per chat e social gruppi di quartiere – . Manifestazione presidio: lunedì ore 8 in corso di Firenze altezza villa Piaggio. Ci tengono nascosto il piano degli abbattimenti, non hanno un piano del verde da almeno sei anni, continuano a violare il loro stesso regolamento comunale del verde col costante silenzio assenso della Sovrintendenza. Hanno tagliato e non ripiantano più di 1300 alberi in sei anni. È una barbarie».

Mi piace: Mi piace Caricamento...