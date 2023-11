Fermato alla guida ubriaco dalla Polizia locale, non aveva mai preso la patente

Fermata anche una donna. Anche lei guidava in stato di ebbrezza con un tasso di alcol nel sangue nella fascia più alta. In via Pra’ sanzionato per ubriachezza manifesta un uomo (a piedi) che dava in escandescenze

Ieri, poco prima delle 4:00, gli uomini del Gocs del nucleo Centro Storico dell’Unità territoriale Centro della Polizia locale hanno fermato un’auto in via Gramsci. Non solo l’uomo, un italiano, era in stato di massima ebbrezza (con tasso di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi litro), ma era anche privo di patente perché non l’ha mai conseguita.

È stato sanzionato per guida senza patente (non è più reato penale) e denunciato per la guida in stato di ebbrezza.

Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica anche la pena dell’arresto fino ad un anno. L’auto può essere sequestrata solo se è di proprietà del guidatore, ma rischia anche chi affida la propria auto a chi non ha la patente. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 397 euro a 1.592 euro.

Pochi minuti dopo, sempre in via Gramsci, è stata fermata una donna di nazionalità ecuadoriana, anche lei in stato di ebbrezza con tasso di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi litro.

La guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue è colpito dal codice della strada con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Un altro ubriaco (questa volta a piedi) è stato sanzionato dalla pattuglia del reparto Sicurezza Stradale per ubriachiezza manifesta perché, evidentemente brillo, dava in escandescenze in via Pra’. È successo ieri alle 21:00.

