Bogliasco, centauro 68enne muore dopo un frontale con un’autovettura

Lo scontro è avvenuto alle 19:35 sulla via Aurelia. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i Carabinieri che ricostruiranno la dinamica del tragico incidente

Sul posto le ambulanze della Croce Verde di Bogliasco e della Pubblica Assistenza Nerviese, oltre all’automedica Golf 6, inviate dal 118. Non c’è stato niente da fare per salvare la vita all’uomo, mentre la giovanedonna che guidava l’autovettura, una Ford Fiesta, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il 68enne era alla guida di una moto Triumph. La Fiesta è andata a collidere con la motocicletta che proveniva dal senso opposto.

A causa della violenza della collisione, l’uomo ha riportato ferite incompatibili con la vita ed è morto sul colpo.

Inevitabili i rallentamenti del traffico, prima per i soccorsi, poi per i rilievi dei Carabinieri necessari a ricostruire dinamica e cause dell’incidente.

Poco prima, in via Ayroli, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, un altro motociclista è stato coinvolto in un incidente. Anche in quel caso è intervenuta l’auto medica, stavolta la Golf 1, oltre all’ambulanza della Nuovi Volontari del Soccorso che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso del San Martino in codice giallo, di media gravità, per un trauma cranico conseguenza della caduta. Sul posto la Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...