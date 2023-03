Fontana verde, Piciocchi: «Denunceremo chi ha rivendicato il gesto. Gli manderemo anche il conto»

Il vicesindaco annuncia la querela e la richiesta di pagare i danni per l’intervento di Aster che ha dovuto svuotare la fontana, la cui acqua era diventata verde a causa della fuorescina versata come gesto dimostrativo durante lo “sciopero per il clima”. Il colorante viene abitualmente usato per individuare le perdite (all’interno le foto dell’acqua del Porto Antico colorata di verde per la ricerca di una perdita da parte di Iren) e persino in medicina per l’angiografia della retina

«Oggi alcuni fanatici, che si annoverano tra gli ambientalisti, hanno compiuto questo gesto davvero molto amico dell’ambiente e rispettoso dei luoghi pubblici, durante il cosiddetto “sciopero” del clima (e uso le virgolette per rispetto verso chi è morto nel corso della storia per rivendicare il diritto di sciopero): versare 50 litri di sostanze coloranti nella fontana di piazza De Ferrari – dice il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi in un post sulla sua bacheca Facebook -.Il gesto è stato pubblicamente rivendicato da un tal Luca Cavalleri, appartenente ad un movimento di (presunta) tutela ambientale, denominato Extinction Rebellion Liguria. Questo signore lunedì si prende una bella denuncia penale da parte del Comune di Genova e si vedrà recapitare il conto per l’intervento di ripristino, questo sì, ambientale.

Vergogna, non ci sono altre parole… decisamente meglio andare a scuola al mattino».

Per tingere l’acqua della vasca è stata usata fluoresceina sodica (o sale sodico della fluoresceina o uranina), un composto organico e un colorante.

È il colorante più utilizzato per la ricerca perdite d’acqua nelle tubazioni di scarico. Quattro anni fa Iren lo usò per individuare una grossa perdita è l’acqua del Porto Antico si tinse di verde. Queste sono le foto che pubblicammo su GenovaQuotidiana.

Evidentemente non macchia, altrimenti avremmo i moli del Porto Antico tinti di verde.

Per disperdere il colore basta diluire (cambiare l’acqua della fontana, nel caso di oggi) o, nel mare, aspettare qualche ora che si disperda.

La fluorescina non è pericolosa né tossica, tanto che in medicina viene usata anche anche come colorante diagnostico. La fluoresceina sodica si usa per rendere visibili i vasi sanguigni del fondo oculare (angiografia della retina e coroide).

In copertina: la foto pubblicata dal vice sindaco e il Porto Antico dopo la ricerca di una perdita da parte di Iren.

