Arriva il Natale e le luminarie con transenne e cartello sono servite anche quest’anno

Non tutte le luminarie cittadine saranno accese oggi, come vorrebbe la tradizione. Il calendario prevede accensioni fino al 17 dicembre, lo stesso giorno in cui saranno accese le due installazioni scenografiche in piazza Caricamento e largo Gozzano, a Sampierdarena

L’amministrazione comunale ha deciso per un “Natale diffuso”. Ci saranno, quindi, installazioni luminose in diversi luoghi cittadini.

Partendo da Ponente, domani alle 16:30, in piazza Gaggero a Voltri si troverà la prima delle tante slitte in città, per poi passare alla vecchia stazione a Pra’ alle 1745 e arrivare alle 19 a Pegli in largo Calasetta con una gigantesca mongolfiera in stile natalizio; a Pra’ sarà presente anche il sindaco di Tiglieto che ha donato l’albero di Natale al Civ di zona.

Si arriverà poi a Sestri in via Giotto e in piazza Tazzoli dove sarà installato un grande pacco. A Cornigliano luci nelle piazze Rizzolio e Melis.

In Valpolcevera ci saranno l’albero a Castello Foltzer (che verrà acceso alle 17 di domenica 11), e una palla gigante in piazza Livraghi. A Pontedecimo, ci sarà una rappresentazione della Natività, su struttura tridimensionale in piazza Partigiani proprio di fronte alla Chiesa.

Tra Sampierdarena e San Teodoro, oltre agli alberi luminosi tra piazza Settembrini, San Francesco da Paola e via Rigola, in piazza Barabino un Babbo Natale 3D sarà all’ingresso di via Buranello.

In centro città, oltre l’illuminazione di via Garibaldi, di Piazza Corvetto, di piazza del Campo, piazza Soziglia e via della Maddalena, piazza Carignano ospiterà una stella cometa e piazza della Vittoria di un albero a sfere di 10 metri. Nei giardini Don Acciai è stato confermato l’albero di Natale, come lo scorso anno.

In Val Bisagno, oltre a una palla interattiva luminosa in piazza Romagnosi, per la prima volta verranno illuminati anche il ponte di Sant’Agata e la zona del Biscione, vicino alla scuola primaria Borsi. L’albero della zona, di oltre 7 metri sarà visibile da più punti della città: L’illuminazione avverrà oggi in contemporanea alle 16.30 con quelle organizzate dal Municipio III.

Un’altra grossa palla di Natale sarà collocata in piazzale Parenzo. Oltre il Ponte Rosata, in piazza Suppini, una renna luminosa sarà la gioia di tutti i bambini che si ritrovano alla Gau.

A Levante, la chiesa di Boccadasse avrà una stella tridimensionale mentre in piazza Tommaseo e a Vernazzola arriveranno altre slitte. Ai Giardini di Quinto ci sarà l’orso Teddy. Illuminazioni anche ad Apparizione, Borgoratti e via Carrara e a Nervi dove arriverà una Caravella. Tutte le installazioni si illumineranno tra oggi e il giorno 13 dicembre.

Tra gli sponsor, la Camera di Commercio e diverse aziende private o partecipate.

