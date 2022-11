Salone Orientamenti, domani Confesercenti ricorda Franco Ardoino con il primo Trofeo Mocktail

Ad accompagnare il concorso è prevista un’esibizione di show flair di Luca Parcelli che, insieme ai bartender Davide Puppo e Matteo Lena, compone la squadra dei docenti Fiepet Lab

Nell’ambito del Salone Orientamenti Confesercenti Genova organizza la prima edizione del Trofeo Mocktail intitolato alla memoria di Franco Ardoino: l’appuntamento è per mercoledì 16 novembre, a partire dalle 11,30, presso la Sala Exhibitions al Modulo 9 dei Magazzini del Cotone.

«La competizione – spiega Alessandro Simone, presidente provinciale Fiepet Confesercenti – è rivolta agli studenti degli enti di formazione e delle scuole alberghiere, che saranno chiamati a ideare e realizzare un loro originale cocktail analcolico sulla scorta della campagna per il bere consapevole che Confesercenti ha lanciato già negli scorsi mesi, attraverso eventi come la Mocktail Week o Jazz in the Caruggi, e che ora acquista ulteriore significato andando a coinvolgere direttamente i ragazzi che diventeranno i barman di domani e oggi, magari, sono già frequentatori della movida».

«Si tratta di un’iniziativa che ha per noi una doppia valenza – commenta Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova – Da una parte sensibilizzare i fruitori della movida e indirizzarli verso una forma di consumo responsabile, che privilegi la qualità e l’originalità del cocktail alla sua carica alcolica, dall’altra quella di ricordare, con un evento a lui dedicato, Franco Ardoino, scomparso improvvisamente la scorsa estate. Arcinoto ristoratore, impegnatissimo filantropo e Commendatore della Repubblica, per noi di Confesercenti Franco è stato molto più di uno storico dirigente, bensì una vera e propria colonna della nostra associazione, per la quale si è speso tantissimo, accrescendone non solo i soci, ma soprattutto il prestigio e la credibilità, grazie alle sue tantissime relazioni e alla sua instancabile attività di organizzatore d’iniziative, spesso a scopo meramente benefico».

