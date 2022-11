Tra le 6:30 e le 9:00 ben 13 incidenti in città, di cui 8 con feriti. Autostrade: code su tutte le direttrici

Oltre a tutte le altre criticità già rilevate, sul ponte Castelfidardo, in piazza Giusti e via Giacometti rallentamenti per traffico intenso

Dalle ore 6.30 alle ore 9 si sono verificati 8 incidenti con feriti e 5 con soli danni a cose che sono stati causa principale, oltre alla pioggia, dei rallentamenti registrati.

La situazione sulle autostrade

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso; coda tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; pioggia tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena; coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria;

Pioggia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona; coda di 1 km tra Albisola e Celle Ligure per lavori; coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori.

A12: coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso; coda in uscita a Genova est per traffico intenso; coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante; coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori; coda di 1 km tra Chiavari e Recco per lavori.

A26: coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

