La protesta dei lavoratori Ansaldo. Dalle 7 chiusa via Lorenzi – QUI GLI AGGIORNAMENTI DELLA GIORNATA

Ore 7:00 – via Lorenzi chiusa per il presidio maestranze Ansaldo. Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia locale per la viabilità.

L’articolo sarà continuamente aggiornato con l’evoluzione della manifestazione dei lavoratori Ansaldo.

Dopo la lettera di ieri di Cassa Depositi e Prestiti, che non ha annunciato gli attesi investimenti, operai e impiegati scendono in strada per il secondo giorno dopo le proteste di ieri che hanno diviso in due la città per i 4 blocchi stradali del casello di Genova Ovest, della Sopraelevata, di via di Francia e dell’Elicoidale.

Alle 9:00 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha convocato i sindacati.

