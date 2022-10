Meteo Arpal: nubi basse, foschie e nubi medioalte

Previsione per giovedì 13 ottobre 2022

In prevalenza sereno al mattino a parte locali nubi basse o foschie sui versanti padani e lievi velature. Nel corso della giornata nubi medio-alte in arrivo da Ponente a tratti estese e consistenti, locali addensamenti pomeridiani sui rilievi

Temperature: stazionarie, in lieve aumento le massime sui versanti padani. A Genova tra 17 e 26 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati da nord-nord est al mattino, in rotazione dai quadranti meridionali

Mare: poco mosso, localmente quasi calmo al mattino a Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

[Sotto: la previsione per i prossimi giorni]

Previsione per venerdì 14 ottobre 2022

Il transito di modesti disturbi in quota favorisce passaggi di nubi medio-alte nelle prime ore e nuovamente dal pomeriggio. Possibili locali addensamenti di nubi basse su Centro-Ponente in mattinata e più diffusi dalla sera per un flusso meridionale

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime sulla costa

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o localmente moderati in rotazione ciclonica

Mare: poco mosso, localmente mosso a Levante nel pomeriggio

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...