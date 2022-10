Rolli Days, alla scoperta delle torri di Cornigliano e Sampierdarena

Iniziativa gratuita organizzata da Italia Nostra con Ascovil e i Cercamemoria della Biblioteca Gallino. Ecco come prenotare

Sabato 15 e Domenica 16 ottobre, in occasione dei RolliDays, il tour alla scoperta delle Tour delle torri di Sampierdarena e Cornigliano organizzato da Italia Nostra in Collaborazione con Ascovil e I “Cercamemoria” della Biblioteca Gallino



SABATO

Ore 10 Cornigliano (sarà visitabile la torre di Villa Spinola Dufour di Levante)

Ore 15 Sampierdarena

DOMENICA

Ore 10 Sampierdarena

Ore 15 Cornigliano (sara’ visitabile la torre di Villa Spinola Dufour di Levante)



Responsabile: Andrea Bignone (Italia Nostra)

Per prenotare: mail a torri.cornisamp@gmail.com

Luogo di Ritrovo: largo Gozzano (davanti a villa Scassi) per Sampierdarena

via Muratori, davanti a villa Bombrini per Cornigliano.

Tour gratuito all’interno della manifestazione Rolli Days 14 – 16 ottobre 2022

