Polemica fioriere, ulteriore segnalazione dei cittadini: «Al degrado si aggiungono ora cartelli e transenne»

Alle proteste dei cittadini per le fioriere installate e abbandonate senza piante che diventano ricettacolo di spazzatura si aggiungono ora, quelle per transenne e cartelli abbandonati dietro le fioriere in piazza Pollaiuoli

Continuano le segnalazioni e le proteste dei cittadini del centro storico per i dehors invadenti anche in luoghi di alto pregio architettonico, le transenne abbandonate, le fioriere sparse in varie piazzette che restano vuote e si riempiono di spazzatura. Oggi alle fioriere di piazza Pollaiuoli si sono aggiunti cartelli e transenne ammassati nel luogo.

Chiediamo ancora ai cittadini di segnalarci ogni problema di abbandono e degrado.

Abbiamo deciso di fare una mappa delle situazioni di degrado, reale o percepito, nelle aree storiche della città. Inviateci le segnalazioni alla mail genovaquotidiana@gmail.com o sulla casella Messenger della nostra pagina Facebook o sul numero Whatsapp 3392816137

