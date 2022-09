Appello Enpa per la volpe del Lagaccio: «Aiutateci a trovarla, è allo stremo delle forze»

L’associazione: «Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per riuscire a rintracciare una volpe gravemente malata che ci è stata segnalata nei giorni scorsi»

La zona d’interesse è quella del Lagaccio e fra gli ultimi avvistamenti figurano il cantiere di Via Napoli e sito Amiu. Ieri qualcuno ha trovato deiezioni a lei riconducibili in via Ventotene.

«Nel caso in cui doveste avvisarla, chiamate IMMEDIATAMENTE il nostro Centro al numero 010.7212178 a qualsiasi ora, anche in notturna. Ove e quando possibile, i segnalanti sono pregati di sostare in zona per tenere d’occhio gli eventuali spostamenti dell’animale e comunicarceli».

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...