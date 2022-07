Troppo caldo: si ferma l’ascensore panoramico del Bigo

Lo annuncia l’Acquario, che gestisce la struttura che non aprirà ai visitatori dal oggi a domenica 24 luglio

«Il Bigo resterà chiuso al pubblico da martedì 19 a domenica 24 luglio 2022 per ragioni di sicurezza legate alle condizioni meteo (allarme rosso temperature). Informiamo la gentile clientela in possesso di biglietti precedentemente acquistati, che gli stessi saranno utilizzabili entro un anno dalla data di acquisto. Ci scusiamo per il disagio».

L’ascensore è costantemente esposto al sole e, per ovvi motivi, non ha vetrate apribili. Impossibile resistere al calore e godere del panorama in pace.

Ulteriori aggiornamenti sul sito dell’Acquario di Genova.

