Revocato lo sciopero del servizio taxi previsto a livello nazionale per le giornate del 20 e 21 luglio

I tassisti: «In attesa della risoluzione dell’attuale crisi di governo, anche a Genova resta alta l’attenzione sul Ddl Concorrenza, con la valutazione, se ritenute necessarie, di nuove manifestazioni di protesta»

È stato revocato lo sciopero del servizio taxi, previsto a livello nazionale per le giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 luglio. Anche a Genova il servizio sarà quindi regolare.

«La decisione di sospendere il fermo nazionale è stata presa in considerazione della crisi di governo in atto, che ha fermato i lavori del Parlamento e, in particolare, della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei deputati, chiamata ad affrontare il tema della riforma del comparto – dicono i tassisti -. In attesa di nuovi sviluppi, resta alta anche a Genova l’attenzione sul Ddl Concorrenza e saranno valutate, se ritenute necessarie, eventuali nuove forme di protesta e la proclamazione di un nuovo sciopero»

