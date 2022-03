Val Chiaravagna, la denuncia della Lista Crivello: «Danni agli edifici per le esplosioni nelle cave»

L’assessore Campora si impegna per una verifica dello stato del luogo. Transito irregolare di mezzi pesanti: 20 sanzioni della Polizia locale

Il consigliere Enrico Pignone (Lista Crivello) ha chiesto ieri, in Consiglio Comunale «informativa sul peggioramento della vivibilità in val Chiaravagna dovuta alle esplosioni di attività di cava e del transito fuori norma dei mezzi pesanti correlati a tali attività». L’assessore Campora sui danni infrastrutturali agli edifici ha chiesto «i civici per andare a verificare lo stato del luogo» e ha assicurato di «contattare gli enti competente su attività di cava per avere piena cognizione della situazione e di organizzare un accesso in loco magari con la commissione, come avvenuto in passato con municipio».

«Do disponibilità – ha concluso l’assessore Campora – per un incontro in commissione con Municipio e cittadini e nel frattempo farò approfondimento su documentazione».

L’assessore Viale ha sottolineato che «sono state fatte 20 sanzioni per transito irregolare di mezzi pesanti su un totale di oltre 662 sanzioni che dimostrano attività in loco delle nostre pattuglie nella zona».

Il consigliere Pignone ha controreplicato: «In questi anni non è stato fatto nulla per eliminare criticità, basti pensare all’assenza di marciapiedi in alcuni tratti di via Chiaravagna, l’insostenibile vivibilità per perdite di liquidi dai camion e auspico presenza in commissione anche dei proprietari delle cave».

