Sala del Maggior Consiglio piena, al Ducale, per il pioniere della “Smart City”

Grande successo questa sera a Palazzo Ducale per l’incontro con Carlos Moreno, “Governare l’economia sostenibile”, in dialogo con Maria Cristina Carmeli – direttore del Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Genova e con Valentino Zanin – dirigente per la Mobilità Sostenibile del Comune di Genova

Un appuntamento nell’ambito del ciclo Conversazioni sull’economia sostenibile. Dalle teorie alle pratiche a cura di Enrico Musso e Hilda Ghiara, in collaborazione con Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Economia

Carlos Moreno, ricercatore di fama internazionale, è attualmente Scientific Director della ETI Chair, IAE all’Università Sorbona di Parigi. Specializzato nello studio dei sistemi complessi e nello sviluppo dei processi di innovazione, si è guadagnato il riconoscimento come scienziato con una mente innovativa, lavori pionieristici e il suo approccio unico sulle questioni urbane.

È rinomato per il suo concetto di “Smart City”, e noto come imprenditore di successo grazie a una start-up innovativa. È stato inoltre consulente scientifico di figure nazionali e internazionali di altissimo livello, tra cui il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, in qualità di “Smart City”- inviato speciale del sindaco. Le sue opere mirano a promuovere la trasformazione dei nostri stili di vita e degli spazi urbani, e ad offrire soluzioni ai problemi che le città, le metropoli e i territori devono affrontare nel XXI secolo. Carlos Moreno è stato insignito Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore nel 2010 dalla Repubblica Francese. Nel 2019 ha ricevuto la Foresight Medal dall’Accademia Francese di Architettura.

Tra le sue più recenti pubblicazioni Urban life and proximity at the time of Covid-19 (luglio 2020) e Droit de cite, de la ville-monde à la ville du quart d’heure (novembre 2020), entrambi per Editions de l’Observatoire.

