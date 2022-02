Terapie Covid, a fine febbraio in arrivo in Liguria il nuovo anticorpo monoclonale Evusheld

Alisa: «Si tratta di un farmaco da affiancare al vaccino e da utilizzare in profilassi pre-esposizione del coronavirus negli adulti e nei soggetti pediatrici di età superiore ai 12 anni o di peso superiore ai 40 chili»

Secondo quanto comunicato dal ministero è previsto il 18 febbraio l’arrivo in Italia di Evusheld, un nuovo anticorpo monoclonale per il Covid-19, che verrà consegnato alle regioni entro la fine del mese. Alisa precisa che si tratta di un farmaco da affiancare al vaccino e da utilizzare in profilassi pre-esposizione del coronavirus negli adulti e nei soggetti pediatrici di età superiore ai 12 anni o di peso superiore ai 40 chili: è indicato per i pazienti che hanno una compromissione immunitaria da moderata a grave o che ricevono trattamenti immunosoppressivi e che potrebbero non avere una adeguata risposta immunitaria alla vaccinazione oppure per i pazienti per i quali la vaccinazione non è raccomandata per reazioni avverse ai componenti.

Per quanto riguarda il vaccino Novavax, secondo quanto comunicato dalla Struttura commissariale al momento non risultano nuove date di consegna.



Mi piace: Mi piace Caricamento...