Toti: «Lunedì scatta il super green pass, forte aumento della richiesta di prime dosi di vaccino»

«La situazione in Liguria è comunque ben diversa da quella di un anno fa, quando i ricoverati complessivi erano 1011 (oggi sono 195) e quelli in terapia intensiva 99. Anche oggi la circolazione del virus si fa sentire, ma proprio grazie ai vaccini siamo tornati a vivere, lavorare e creare sviluppo per la nostra economia». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus nella nostra regione.

«Intanto – prosegue Toti – l’introduzione del super Green pass che scatterà da lunedì prossimo ha impresso una decisa accelerazione alle vaccinazioni: nella settimana dal 20 al 26 novembre erano state 5.715 le prime dosi somministrate. In quella dal 27 novembre al 3 dicembre 8.839. Procede spedita anche la somministrazione delle dosi booster: nella settimana dal 20 al 26 novembre sono state 43.412 le dosi somministrate, in quella dal 27 novembre al 3 dicembre 60.408, mentre le prenotazioni totali su questo fronte sono 407.484».

