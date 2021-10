101 poliziotti firmano petizione no green pass. Sarà depositata a Camera e Senato

La richiesta è quella di non convertire in legge il decreto. A depositarlo sarà l’avvocato Daniele Granara che aveva già depositato una petizione di un gruppo di sanitari

Sono 16 mila i poliziotti non vaccinati in tutto il Paese. Tre giorni di assenza causa green pass e anche per loro, come per tutti i lavoratori, scatterebbe il licenziamento.

Secondo l’avvocato Granara, il green pass lederebbe le libertà fondamentali violando disposizioni costituzionali che le garantiscono oltre ai principi fondamentali della Costituzione e del diritto europeo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...