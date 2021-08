Toti: «Andiamo a prendere i 3.500 afghani che hanno collaborato con la missione italiana»

Il presidente della Regione sulla sua pagina Facebook: «A bbiamo forza e mezzi per farlo. Abbiamo anche il coraggio?»

«Leggo che sono oltre 3.500 i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione e ora rischiano la vita – scrive Giovanni Toti -. È stato un gravissimo errore far rientrare i nostri militari e addirittura il nostro ambasciatore (ma non dovrebbe essere l’ultimo a partire portando con sé la nostra bandiera?) prima di averli messi tutti in salvo. La credibilità di uno Stato è tutto. Se una sola di quelle persone verrà lasciata indietro l’Italia perderà credibilità e dignità. Andiamo a prenderli, senza se e senza ma. Abbiamo forza e mezzi per farlo. Abbiamo anche il coraggio?».

