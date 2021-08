Traffico, le previsioni per domani in autostrada: A10 critica ma tanti bollini rossi anche in A7, A12 e A26

Oggi è andata meglio del previsto e decisamente meglio di ieri. Al massimo si sono verificati 3 o 4 km di coda da metà mattinata al primo pomeriggio. Alle 18 in A10 si registrano 3 km tra Arenzano e Pegli e 1 km tra Genova Aeroporto e Pegli

Per domani bollino rosso sulla A7 in direzione genova dalle 7 alle 12, poi giallo dalle 13 alle 19.

In A10 la situazione più critica con bollino rosso in entrambe le direzioni a tutte le ore salvo dalle 19 alle 21, quando il bollino sarà giallo.

In A12 bollino rosso solo in direzione Genova dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19: giallo in direzione levante dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19 e, in direzione Genova, dalle 10 alle 13 e dalle 13 alle 16.

In A26 bollino rosso in direzione nord dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19. Giallo nelle altre ore. In direzione Voltri: bollino giallo dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19.

Mi piace: Mi piace Caricamento...