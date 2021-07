Battaglia social sui vaccini, Toti smaschera la bufala dei 4 vaccini

No vax o macchina del fango politica da parte di quella porzione di destra che punta a recuperare consensi e si avvicina ai “no green pass”?

Sulla rete girano quattro foto con il Presidente della Regione intento a riceve il vaccino. Nel tempo le abbiamo pubblicate anche noi: due, possiamo confermarlo, erano relative alla campagna per incentivare le vaccinazioni antinfluenzali. Alcuni post sui social fanno credere che Toti le abbia spacciate tutte per vaccini anti Covid. Così non è.

«Se fosse necessario farei anche una terza e una quarta dose di vaccino, ma al momento sono fermo a due – scrive Toti su Facebook -. Le altre foto che stanno circolando sui social riguardano i miei vaccini antinfluenzali. Ecco l’ennesimo tentativo di manipolazione e disinformazione a cui purtroppo molti abboccano. Consiglio a tutti di verificare le notizie e non affidarsi solo ai social, mentre a chi perde tempo per costruire fake news suggerisco di andare a vaccinarsi. È più veloce, meno faticoso e più utile per la società».

