9 ambulanze in attesa al Galliera, 45 persone in visita e 20 in attesa

26 Luglio 2021

Oggi a Genova Ci sono ambulanze ferme addirittura dalle 9:30. Ritardati i servizi programmati di trasporto (come le dialisi). 8 codici rossi e 32 gialli in visita. Dieci codici gialli in attesa È questa la situazione all'ospedale Galliera dove torna l'eterno problema delle ambulanze trattenute perché manca lo spazio all'interno. Lo denunciano le stesse pubbliche assistenze.

