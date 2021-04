Dopo le vacanze di Pasqua, Dad alle Superiori fino a venerdì 9 aprile

Toti: «Nella zona rossa di Savonese e Imperiese anche in seconda e terza media»

«Per quanto riguarda il sistema scolastico, l’ordinanza regionale dispone inoltre su tutto il territorio ligure fino all’11 aprile (specificamente, dalla conclusione delle vacanze pasquali il 7 aprile fino a venerdì 9 aprile) la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Esclusivamente nell’imperiese e nel savonese, il mantenimento della zona rossa fino all’11 aprile comporta la didattica a distanza al 100% anche per la seconda e la terza media (scuola secondaria di primo grado)». Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti questa mattina in occasione dell’hub vaccinale della Fiera.

