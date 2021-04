Uil chiede il vaccino per i 110 mila lavoratori del commercio

Uil Liguria e Uiltucs Liguria: «Vaccinare subito i 110 mila tra lavoratrici e lavoratori liguri impiegati nel comparto del commercio e della grande distribuzione e rendere operativi i comitati di monitoraggio previsti dagli accordi sindacali aziendali con la grande distribuzione»

«Le lavoratrici e i lavoratori del commercio sono in prima linea dall’inizio della pandemia. Sono circa 110 mila In Liguria le addette e gli addetti che ogni giorno affrontano con la sola mascherina sul volto centinai e centinaia di persone, correndo il rischio del contagio anche a causa del denaro che maneggiano, soldi che sono grande vettore di batteri e sporcizia» dicono al sindacato.

«Eppure ancora niente vaccino per questa categoria a rischio e per le tante altre che non sono state indicate nelle priorità e che magari lavorano proprio nell’ambito delle fatidiche priorità – dichiarano Fabio Servidei, segretario organizzativo regionale Uil Liguria e Marco Callegari, coordinatore regionale del commercio per Uiltucs Liguria -. Si tratta di dignità del lavoro e del lavoratore, è un problema di visione . Alcune mansioni rischiano di avere meno tutele di coloro che lavorano in ospedale, a cominciare dalle misure di protezione e quindi dal materiale a disposizione. È solo di qualche giorno fa la notizia di un lavoratore morto a Roma causa degli effetti del Covid19 contratto mentre prestava la sua opera all’interno di un negozio di una catena della grande distribuzione. All’inizio della pandemia si è fatto un gran parlare di sicurezza e della necessità di istituire i comitati di monitoraggio che avrebbero dovuto coordinare la vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma la bolla si è sgonfiata subito dopo gli accordi anche con Carrefour con il quale era stato sottoscritto l’accordo per rendere più sicuro il lavoro».

«A marzo 2020 erano stati costituiti i comitati aziendali per adottare misure stringenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, insieme al Comitato Nazionale composto RSU/RSA/RLS che ha di condividere e verificare l’applicazione delle misure previste dal protocollo aziendale di misure anti Covid-19, anche procedendo al suo costante aggiornamento – spiegano Servidei e Callegari –. Purtroppo, dopo le prime azioni messe in campo grazie al sindacato, l’apparato costituito grazie agli accordi non ha potuto operare come avrebbe voluto. L’accordo prevedeva anche la costituzione di Comitati Regionali e/o di Aree Metropolitane, che avrebbero avuto il compito di verificare sul territorio la piena e corretta applicazione del protocollo aziendale elaborato e di raccogliere e monitorare segnalazioni, valutazioni e proposte da parte degli RLS delle rispettive aree territoriali di riferimento Vista la lacuna oggi chiediamo che le lavoratrici e i lavoratori del commercio siano considerati personale a forte rischio e vengano, quindi, sottoposti a vaccinazione quanto prima. Il comparto, inoltre, è composto in maggioranza da donne che, duramente, ogni giorno, cercano di conciliare lavoro e famiglia con il grande pericolo di contrarre il covid. Uil Liguria e Uiltucs Liguria sono e saranno sempre dalla parte delle donne, a maggior ragione nella lotta contro la pandemia».

