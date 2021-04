Bucci, Pasqua in zona rossa in piena terza ondata: «Di assembramenti non si parli nemmeno»

Polizia locale e protezione civile per evitare situazioni di rischio «a Boccadasse, sulle passeggiate di Pegli e di Nervi e in tutti i luoghi che si prestano»

Il sindaco Marco Bucci, ieri, durante la conferenza stampa di fine giornata, ha fatto il punto sulle iniziative previste «fino a fine aprile» per evitare situazioni di potenziale affollamento e contagio. Solo ieri in Liguria ci sono stati oltre 700 casi di contagio, di cui circa 300 nel capoluogo.

L’amministrazione tenta l’impossibile, all’eterna ricerca di un equilibrio tra la necessità, in questi giorni ancora più forte a causa dell’andamento dell’epidemia, di evitare nuovi malati e nuovi morti e quella di evitare che si alimentino malumori e conflitti: «Vogliamo consentire alle persone di andare in determinati posti ma senza che ci siano le folle» ha detto Bucci. Che ha anche fatto il bilancio giornalieri delle sanzioni: «Ieri abbiamo avuto 33 sanzioni per il mancato rispetto dei dpcm – ha detto -, ma una riguarda un ristorante dove sono state trovate 12 persone a mangiare al tavolo, e questo non va assolutamente bene».

