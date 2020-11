Venerdì a Brignole 13 associazioni protestano per chiedere assi protetti per il trasporto pubblico

8 richieste al Comune di Genova <all’insegna di una vera mobilità sostenibile>

Venerdì 13 novembre, alle ore 17, davanti alla Stazione Brignole, le associazioni protestano per chiedere assi riservati e protetti per il servizio pubblico

Le associazioni chiedono inoltre:

๏ Rendere operativa per tutto l’arco della giornata la corsia riservata di Via Canevari

๏ Rimodulare a favore dei pedoni il semaforo “eterno” di Via Canevari

๏ Pedonalizzare lo spazio antistante il tunnel di Borgo Incrociati

๏ Aumentare lo spazio pedonale in Via Fieschi tra Piazza Dante e Via alla Porta D’Archi e rimodulare i tempi semaforici

๏ Ripristinare la corsia gialla dei bus in Via Siffredi

๏ Riportare la fermata bus di Via di Francia nella sua sede

๏ Obbligare AMT a ricollocare gli orari alle fermate

Aderiscono fino ad ora le associazioni:

Italia Nostra

Attac

Ecoistituto

Rinascimento Genova

Asso.ne Comitato Acquasola

Circolo Nuova Ecologia Legambiente

Comitato contro la cementificazione di Terralba

WWF

Associazione Mobilita Genova (MobìGe)

Comitato si tram

Famiglie senz’auto

Cittadini sostenibili

Genova ciclabile

