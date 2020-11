Raccolta fondi della sms “Guido Rossa” per i lavoratori licenziati da Arcelor Mittal

Fiom Cgil: <Secondo giorno di lotta all’ArcelorMittal di Genova. La protesta, iniziata con l’assemblea di ieri mattina davanti ai cancelli dell’azienda, continua oggi con il blocco dei varchi merci nell’area adiacente all’Aeroporto>

Le testimonianze di solidarietà stanno arrivando da tutte le aziende genovesi: Fincantieri, Ansaldo Energia, Leonardo, ma anche da associazioni come l’Anpi. La rappresentanza sindacale della Fiom Cgil ha proclamato lo sciopero di due ore suddiviso a rotazione tra i reparti. La protesta continuerà ancora nei prossimi giorni quando è prevista la convocazione del Comitato di Vigilanza “Abbiamo scritto alla Prefettura di Genova affinché convochi il Comitato di Vigilanza previsto dall’Accordo di Programma del 2005 firmato dal Governo, da diversi Ministri, dall’Autorità Portuale e da Regione e Comune – dichiara Bruno Manganaro segretario generale Fiom Cgil Genova e continua “L’azienda dopo aver distrutto l’Azienda vuole distruggere anche i lavoratori. ArcelorMittal non investe un centesimo sugli impianti, nemmeno sulla sicurezza. Probabilmente le denunce dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno toccato nervi scoperti viste le mosse scomposte dell’Azienda che nella giornata di venerdì ha inviato a tre dipendenti le lettere di licenziamento alle quali se ne potrebbe presto aggiungere una quarta – e conclude – noi andiamo avanti perché purtroppo in ballo non si sono solo i licenziamenti, ma se ancora non si fosse capito, in discussione c’è il futuro della siderurgia a Genova e di tutto quello che ciò significa per la città>.

Intanto la Società di mutuo soccorso “Guido Rossa” ha espresso la propria

solidarietà ai lavoratori licenziati e alle loro famiglie <duramente

colpite dall’iniqua decisione di ArcelorMittal> e ha organizzato una

sottoscrizione pubblica <aperta alla città, al mondo delle associazioni,

a tutti i soggetti che si sentono coinvolti da questa battaglia e vicini

ai valori del mondo del lavoro e della solidarietà, chiedendo un aiuto

per sostenere economicamente i lavoratori colpiti da questa decisione

aziendale>.

Di seguito gli estremi per contribuire tramite bonifico con causale

“Sostegno ai lavoratori licenziati”.

IBAN IT84P0200801432000105050434 – LAVORATORI ILVA GUIDO ROSSA

