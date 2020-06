Panchine “privatizzate” a Pegli, non erano autorizzate dal Comune

Ieri in piazza Porticciolo erano apparsi i cartelli che riservavano la seduta ai clienti del Bar Peretti. L’iniziativa del locale, spiegano a Tursi, era, però abusiva. I nonni di Pegli tornano in possesso delle loro panchine

Ieri nel gruppo Facebook “Sei di Pegli se…” era comparsa una foto con i cartelli che riservavano le panchine al pubblico esercizio. Ne erano nate roventi polemiche con i cittadini divisi in due fazioni: da una parte quelli che denunciavano i disagi per gli anziani che in quelle panchine aspettavano il bus e passavano qualche ora al sole lì perché le scale del sottopasso per accedere al lungomare sono difficoltose da percorrere, dall’altra coloro che sostenevano che aiutare a qualsiasi costo i commercianti danneggiati dalle chiusure Covid fosse necessario.

Non era chiaro se il cartello fosse una decisione del Comune, una iniziativa non autorizzata del locale o una burla. Oggi l’assessorato al Commercio smentisce di aver rilasciato autorizzazioni. Si tratterebbe, quindi, di un’iniziativa del bar. I cartelli sono, comunque sia, stati rimossi e le panchine sono tornate ai nonni di Pegli.

Quello che è certo è che l’assessorato ha chiesto al Municipio il parere per rimuovere le panchine per dare posto al dehors del locale, che però è stato negato. L’assessorato ha deciso di non “forzare”.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...