Incidente in A10, autostrada chiusa e traffico sulla viabilità cittadina

Code infinite in autostrada, tutti i veicoli vengono deviati sulla viabilità cittadina che sta andando in tilt. Due feriti, di cui uno in codice rosso. Per l’altro è ancora in corso l’assistenza

Alcuni minuti fa si è verificato un incidente stradale con ferito in autostrada A10 avvenuto in corrispondenza della corsia di interscambio. Tratto chiuso con conseguente deviazione sulla viabilità cittadina.

Due le persone soccorse dal 118. Una delle persone ferite è stato trasportata in codice rosso al San Martino, l’altra in codice rosso al Villa Scassi.

A seguito di un incidente occorso tra Genova Pegli e Genova Prà tra un mezzo pesante e una motocicletta, sono immediatamente state attivate le attività di pulizia del manto stradale e quelle necessarie per la rimozione del mezzo pesante, che richiedono la chiusura temporanea dei seguenti tratti: Genova Aeroporto – Genova Prà in direzione di Savona e Genova Pra’ – Genova Pegli, in direzione di Genova. Il motociclista, rimasto ferito nello scontro, è già stato soccorso e trasportato in ospedale. Ferita un’altra persona, trasportata al Villa Scassi in codice giallo.

Gli utenti che da Savona sono diretti verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Prà dovranno procedere lungo la viabilità ordinaria. Agli utenti che da Genova sono diretti in A10 l’autostrada consiglia di utilizzare la stazione di ingresso di Genova Pra’.

