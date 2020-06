Anche il Reparto Mobile della Polizia nei carruggi per la sicurezza

Ieri gli agenti di Bolzaneto nella zona di ponente del centro storico con i colleghi dei commissariati di Prè e Nervi e della Questura

Anche ieri gli agenti dei Commissariati Prè e Nervi, insieme ai colleghi della Questura e del VI Reparto Mobile hanno monitorato i “caruggi” genovesi ponendo particolare attenzione a via Prè, via Gramsci e via del Campo. Durante l’attività, svoltasi nell’arco di tutta la giornata, sono state controllate 29 persone. In particolare, i poliziotti hanno denunciato due marocchini di 38 e 22 anni poiché irregolari sul territorio nazionale e destinatari di Decreto di Espulsione e Ordine del Questore rispettivamente della Provincia di Vercelli e di Genova. Inoltre, in piazza dello Statuto, ad un 22enne marocchino hanno notificato un provvedimento della Procura genovese per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.

