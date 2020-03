Viadotto Bisagno, Salvatore (M5S): “Grondaia caduta durante il temporale”

Secondo la capogruppo pentastellata in Regione, ieri, durante la tempesta, un pezzo di grondaia del viadotto Bisagno della A12, che scavalca la vallata, si sarebbe staccato e sarebbe caduto di sotto, insieme a calcinacci: <Già pronto un esposto da depositare in procura>

Soltanto pochi giorni fa Alice Salvatore aveva fatto un sopralluogo sul posto.

<Dopo il nostro esposto la Procura ha aperto una inchiesta e Società Autostrade ha fatto qualche lavoro di manutenzione – aveva detto -. Peccato siano ancora approssimativi, la situazione è ancora da migliorare: tubi del pluviale appena messi e già mezzi rotti, tinteggiature di superficie da cui già trasuda l’umidità e infiltrazioni d’acqua lungo i piloni per grondaie probabilmente posizionate male. Non bastano sistemazioni di facciata o piccoli interventi per “fare vedere”, i nostri sopralluoghi proseguiranno, così come proseguiranno le diffide a Società Autostrade. Vogliamo lavori veri, fatti bene e soprattutto duraturi>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...