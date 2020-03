Bucci: “Io chiedo scusa, ma chiedo anche al consiglio di abbassare i toni”

Dopo la tempesta per la sua frase all’indirizzo della consigliera M5S Maria Tini (<Stai zitta e vota>), il Sindaco: <Se si è sentita offesa mi dispiace, non era mia intenzione. Ho ricevuto molteplici offese durante gli ultimi giorni, ma non chiedo a nessuno di scusarsi con me>. Poi invita a fermare le <strumentalizzazioni politiche> e annuncia che oggi, in consiglio, chiederà <umilmente di abbassare i toni> e proseguire l’attività della Sala Rossa <senza testate e senza parolacce>

<Io non ho mai avuto alcuna intenzione di offendere nessuno, tantomeno un consigliere comunale, tantomeno una donna. Figuriamoci! Non se ne parla neanche! – dice il sindaco Marco Bucci -. Se la consigliera si è sentita offesa mi dispiace, le chiedo scusa, non ho assolutamente nessun problema a farlo. A me, personalmente, non ha detto di essersi sentita offesa. Mi va benissimo che me lo dicano pubblicamente i suoi “amici”, non c’è alcun problema>.

<Io ho ricevuto molteplici offese, parecchie durante gli ultimi giorni – prosegue il Sindaco – e non chiedo a nessuno di chiedere scusa perché per me non va bene così ma sono “robusto” a abbastanza (da tollerarlo n. d. r.). la cosa che proprio, però, non mi va è che queste cose vengano strumentalizzate e usate per fare campagna elettorale. Questo non va bene. Ma “scusa” l’ho detto e lo ripeto: non c’è alcun problema>.



<Io chiederò ufficialmente oggi in consiglio comunale, quando farò la mia dichiarazione prima della votazione chiederò in maniera molto umile chiederò, lo sottolineo, umilmente di abbassare i toni. Poi leggerò alcune cose che dimostrano che i toni devono essere abbassati e, soprattutto, si rischia di minare l’attività del consiglio comunale che deve continuare senza testate, senza parolacce> conclude Marco Bucci.

